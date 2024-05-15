В Харьковской области заявили, что Украина признает потерю Волчанска

Киев уже открыто признает потерю Волчанска и еще нескольких населенных пунктов вблизи города. Об этом РИА Новости сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Не нужно думать, что это все просто. Там все еще идет бой, однако наши парни упорно движутся вперед», — сказал он.

15 мая политолог Сергей Марков сообщил, что российские военные взяли город Волчанск в Харьковской области.

Накануне глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что взятие Волчанска в Харьковской области позволит российским войскам продолжить успешное продвижение в южном направлении. По словам главы харьковской ВГА, в данный момент сложно оценить насколько сильно повреждена инфраструктура города — понять это можно будет только после поражения и отступления украинских войск из города.

Ранее военный эксперт объяснил, какое значение имеет Волчанск для ВС РФ.