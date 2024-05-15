В ЕС предложили вводить санкции против всех компаний, помогающих России

Две страны Евросоюза — Франция и Нидерланды — хотят, чтобы содружество вводило санкции против всех компаний, которые помогают РФ получать технологии для производства вооружений. Об этом сообщает Reuters.

Как выяснило агентство, представители двух стран, хотят в рамках принятия нового пакета антироссийских санкций запретить лицам в ЕС вести деловое сотрудничество с любой финансовой организацией, которая помогает России получать подсанкционные товары.

Предполагается, что такие меры позволят убедить компании в Турции, Китае и на Ближнем Востоке отказаться от сделок с РФ, касающихся поставок товаров двойного назначения. Координировать работу в этом направлении хотят с США.

При этом отмечается, что предложение Парижа и Амстердама могут заблокировать Венгрия и Германия.

До этого Raiffeisen Bank International получил предупреждение от министерства финансов США. Регулятор пригрозил банку ограничить его доступ к американской финансовой системе из-за присутствия в России.

Ранее США заявили о возможных санкциях против властей Грузии.