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В ЕС предложили вводить санкции против всех компаний, помогающих России

Нидерланды и Франция выступили за санкции против компаний, помогающих России

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Две страны ЕвросоюзаФранция и Нидерланды — хотят, чтобы содружество вводило санкции против всех компаний, которые помогают РФ получать технологии для производства вооружений. Об этом сообщает Reuters.

Как выяснило агентство, представители двух стран, хотят в рамках принятия нового пакета антироссийских санкций запретить лицам в ЕС вести деловое сотрудничество с любой финансовой организацией, которая помогает России получать подсанкционные товары.

Предполагается, что такие меры позволят убедить компании в Турции, Китае и на Ближнем Востоке отказаться от сделок с РФ, касающихся поставок товаров двойного назначения. Координировать работу в этом направлении хотят с США.

При этом отмечается, что предложение Парижа и Амстердама могут заблокировать Венгрия и Германия.

До этого Raiffeisen Bank International получил предупреждение от министерства финансов США. Регулятор пригрозил банку ограничить его доступ к американской финансовой системе из-за присутствия в России.

Ранее США заявили о возможных санкциях против властей Грузии.

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