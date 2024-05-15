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Украинские войска перебрасывают резервы в Харьковскую область

Ганчев: ВСУ перебрасывают резервы с других направлений в Харьковскую область

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне успехов российских военнослужащих в Харьковской области перебрасывают в регион резервы с других направлений. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев.

Он отметил, что группировка «Север» взяла под контроль Глубокое и Лукьянцы. Ганчев подчеркнул, что ВСУ уже в открытую признают потерю Волчанска и еще нескольких населенных пунктов вблизи города.

«Есть определенные результаты и на других участках харьковского фронта, например на Сватовско-купянском. Оборона ВСУ сыпется со всех сторон, что, в частности, вынуждает их подтягивать подразделения с других направлений. Мы получаем данные, что в районах некоторых населенных пунктов численное присутствие ВСУ значительно возросло», — сказал он.

До этого в пресс-службе Минобороны сообщили, что группировка «Север» ВС России освободила поселок Глубокое и село Лукьянцы в Харьковской области.

Ранее в США сообщили об успехах армии России на многих направлениях.

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