Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне успехов российских военнослужащих в Харьковской области перебрасывают в регион резервы с других направлений. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев.

Он отметил, что группировка «Север» взяла под контроль Глубокое и Лукьянцы. Ганчев подчеркнул, что ВСУ уже в открытую признают потерю Волчанска и еще нескольких населенных пунктов вблизи города.

«Есть определенные результаты и на других участках харьковского фронта, например на Сватовско-купянском. Оборона ВСУ сыпется со всех сторон, что, в частности, вынуждает их подтягивать подразделения с других направлений. Мы получаем данные, что в районах некоторых населенных пунктов численное присутствие ВСУ значительно возросло», — сказал он.

До этого в пресс-службе Минобороны сообщили, что группировка «Север» ВС России освободила поселок Глубокое и село Лукьянцы в Харьковской области.

Ранее в США сообщили об успехах армии России на многих направлениях.