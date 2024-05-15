Инцест — дело семейное. Какие генетические болезни были у фараонов Генетик Крутовский: у фараонов часто встречались лишние пальцы и карликовость

Египетские фараоны не хотели делить наследство и территорию между потомками, поэтому в их семьях широко практиковались близкородственные браки. Братья нередко женились на сестрах, отцы — на дочерях, а сыновья — на матерях. О том, к чему это приводило, «Газете.Ru» в Международный день семьи рассказал генетик Константин Крутовский.

Мы с тобой одной крови

С точки зрения генетики, членов семей фараонов можно считать самыми близкородственными, так как традиции не только не запрещали, но и, напротив, поощряли браки между братьями и сестрами, отцами и дочерьми, матерями и сыновьями. Вызвано это было исключительно экономической и политической выгодой: в этом случае богатство не приходилось делить между потомками и с чужими людьми.

Поэтому в таких семьях и династиях процветали генетические заболевания: карликовость, лишние пальцы, косолапость, волчья пасть, различные нарушения развития костей и скелета, например, болезнь Келера II (разрушение свода стопы, как у Тутанхамона) и так далее.

Позже близкородственные браки были запрещены религиозными законами, так как церковникам стало ясно, что они ведут к вырождению — не только образованию разных пороков, но и к бесплодию и стерильности, то есть невозможности иметь детей.

Тем не менее на этапе династий египетских фараонов этот факт представлялся еще не очевидным, ведь с определенной, хоть и меньшей вероятностью мог родиться и совершенно нормальный малыш.

«Такие последствия близкородственных браков или инцеста — от латинского incestum, означающего буквально в переводе «кровосмешение», — называются в науке инбредной депрессией», — рассказал «Газете.Ru» генетик, профессор Геттингенского университета в Германии, ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, профессор кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета (СФУ) Константин Крутовский.

«Из самого термина понятно, что это негативное явление, то есть потомство родственников, вступающих в брак, с большей вероятность может иметь сниженную приспособленность, вызванную нагруженностью всякими наследственными заболеваниями или уродствами, и ненормальное развитие, вплоть до бесплодия и стерильности.

Современные работы по выделению ДНК из мумий фараонов, а также патологоанатомическое исследование этих мумий показали, что они нагружены уродствами. Многие члены династии умирали в раннем возрасте, имели гемофилию — генетическое заболевание, вызванное мутацией в гене, ответственном за свертывание крови, имели карликовость и другие дефекты развития, такие как, например, дополнительные пальцы — генетическое заболевание полидактилию, а также эпилепсию. Существуют также исторические свидетельства о различных других умственных и физических недостатках», — добавил эксперт.

Рожденный от самых близких

Одним из показательных случаев инбредной депрессии был известный фараон Тутанхамон, результат анализа ДНК которого показал, что он был рожден от близкородственных отношений первой степени между отцом Эхнатоном и его сестрой.

Его отец страдал от височной эпилепсии и миотонической дистрофии — это тип мышечной дистрофии, вызывающий прогрессирующую потерю мышечной массы и слабость. При этой дистрофии мышцы часто не могут расслабиться после сокращения, они все время в тонусе. Другие проявления этого же заболевания могут включать катаракту, умственную отсталость и проблемы с сердечной проводимостью, мужчины часто страдают облысением и бесплодием.

close 100% Золотая погребальная маска Тутанхамона в Египетском музее в Каире Bettmann Archive/Getty Images

Кроме этого, Тутанхамон страдал врожденной косолапостью — томография его мумии показала, что у фараона довольно долгое время был некроз костей, что могло привести к неспособности ходить. Это подтверждается наличием в его гробнице многочисленных предметов, похожих на палки или посохи.

Тем не менее весь этот букет болезней не помешал Тутанхамону вступить в брак с родной сестрой.

Их дитя — предположительно, дочь царя Тутанхамона — страдало сколиозом, расщелиной позвоночника и деформацией Шпренгеля — редкой врожденной аномалией скелета, при которой у человека одна лопатка расположена выше другой.

Поэтому эффектные погребальные маски фараонов, возможно, были нужны не потому, что мумифицирование делало их лица некрасивыми, а чтобы прикрыть уродства покойного.

«Дети фараонов имели более высокую гомозиготность — то есть несли в себе два абсолютно одинаковых гена от общего предка, полученных через родственно связанных папу и маму. И если эти гены несли вредные мутации, вызывающие болезни, то, соответственно, у этих детей была меньшая вероятность родиться здоровыми, чем в обычных браках.

Мутантные вредные гены обычно рецессивны — то есть проявляются только у гомозигот, когда обе копии гена (одна получена от матери, другая — от отца) в организме дефектные. В популяции такие вредные мутации встречаются редко и отсекаются отбором. Вероятность, что оба родителя будут носителями вредного дефектного гена, значительно возрастает при близкородственных браках. А знаменитая красавица Клеопатра VII была внебрачным ребенком ее отца Птолемея XII и неизвестной наложницы. Поэтому она не страдала от инбридинга и даже считалась эталоном красоты», — объяснил Крутовский.

Почему Клеопатра была красивой

Отец знаменитой Клеопатры — Птолемей XII (Неос Дионис Авлет) — был незаконнорожденным, то есть рожденным от наложницы. С точки зрения генетики, это давало династии Птолемеев шанс на рождение нормального ребенка.

Птолемей XII был женат на своей сестре, но обе их дочери — Клеопатра VI (умерла от неизвестной болезни) и Беренике IV (была убита отцом) — не оставили потомков. Поэтому Птолемей XII для продолжения рода зачал четверых детей еще и от наложницы, в том числе знаменитую Клеопатру VII, что снова позволило роду Птолемеев выйти из замкнутого круга наследственных болезней.

«Она была так развратна, что часто проституировала, и обладала такой красотой, что многие мужчины своей смертью платили за обладание ею в течение одной ночи», — писал о Клеопатре римский историк IV века Аврелий Виктор.

close 100% Прижизненный рельеф Клеопатры, изображающий ее в образе богини Хатхор Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Тем не менее сама Клеопатра, до того как войти в историю своими знаменитыми романами с Марком Антонием и Юлием Цезарем, по традиции своей семьи сочеталась формальным браком с младшим родным 9-летним братом Птолемеем XIII, которого впоследствии убила (так же, как и свою сестру), а затем вышла замуж за другого родного брата — 12-летнего Птолемея XIV, которого она отравила, когда ему было 15 лет.

«Клеопатра как раз была исключением из правил, потомком неблизкородственного брака. Поэтому ее, наверное, одну из немногих в династии Птолемеев нельзя назвать уродом. Отсюда и красота, и ум, и способности — она знала много языков и пользовалась большой популярностью у мужчин, прославилась своими романами с видными римскими политическими деятелями и правителями, имела даже сына от римского императора Гая Юлия Цезаря и трех детей от Марка Антония, римского наместника в Египте», — пояснил генетик Крутовский.

Казалось бы, вот тот самый долгожданный выход из тесного семейного круга, который давал возможность рожать нормальных здоровых детей. И тем не менее Клеопатра, как известно, кончила жизнь самоубийством. На этом и прервалась правившая 275 лет династия Птолемеев, известная самым большим количеством близкородственных браков.