«Не хочешь — не бери»: Милонов объяснил раздачу соусов с истекающим сроком годности

Депутат Госдумы Виталий Милонов хочет написать заявление в полицию на активиста, «разгоняющего» историю про раздачу соусов с истекающим сроком годности от имени политика в Санкт-Петербурге. Милонов рассказал «Газете.Ru», что в продуктовых наборах были «свежие прекрасные куличи», а соусы шли «где-то десятым номером». И добавил, что у соусов до окончания срока годности «осталось несколько дней».

«Раздавали прекрасные свежие куличи. Дополнительно, десятым номером, были соусы. Не истекшие. То есть у которых действительно относительно скоро истекает срок годности. Эти соусы вы можете купить в магазине, они не просроченные, нормальные. То, что у них срок годности относительно скоро заканчивается — ну, к сожалению, такие вещи бывают в магазине. Я тоже покупаю вещи, где срок годности еще неделя осталась. Где нарушение закона? Вопрос в том, что это стал разгонять активист, который сейчас очень сильно выступает против инициирования нами строительства церкви в честь защитников СВО. Активист там такой совершенно уже замухрышка, помощник иноагента. Он пытается обманывать людей, вводит в заблуждение. Я сейчас напишу заявление за клевету и ложь, уверен, что мы его привлечем к ответственности. Это совершенно мелочная разборка», — сказал Милонов.

Депутат считает, что продукты с истекающим сроком годности лучше отдавать людям, чем выкидывать. Те, кому это не нравится, могут их не брать, считает он.

«Если мы сейчас обсуждаем закон о том, что продовольственные магазины смогут продукцию с истекающим сроком годности не утилизировать, а отдавать бесплатно и все это поддерживают, то здесь не истекающий. Здесь несколько дней осталось, все хорошо. Не хочешь — не бери. Что лучше — выкидывать это, собакам отдавать или людям? Нуждающиеся люди берут, все довольны. Какая-то одна тетка написала из тысячи, что она простояла час в очереди. Ну так правильно — людей много пришло. В очереди никто не жаловался. Каждый раз людей все больше и больше приходит. Хорошая, добрая акция», — заключил политик.

До этого движение активистов «Гражданин Пушкин» обратило внимание, что 8 мая нуждающимся жителям Пушкинского района Санкт-Петербурга в продуктовых наборах раздавали соусы васаби со сроком годности до 13 мая. Продуктовую помощь раздавал помощник Виталия Милонова Михаил Ветров.

Ветров заявил изданию «Ротонда», что соусы приехали от производителей раньше, чем другие продукты, и его команде пришлось ждать.

«На Западе пишут best before — лучше использовать до. Это значит, что даже после истечения срока годности продукты не становятся сразу опасными», — приводит издание слова Ветрова.

Судя по фотографиям с акции, в числе прочих продуктов жителям раздавали порционный соус Heinz со вкусом васаби. Срок годности соуса американского бренда — 180 суток.

Ранее Милонов объяснил, как раздел знакомств на «Госуслугах» будет вычислять шалашовок и альфонсов.