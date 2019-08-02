МИД Казахстана сообщил о встрече России, Турции и Ирана по Сирии
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В МИД Казахстана сообщили о встрече высокого уровня России, Турции и Ирана по вопросам Сирии. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Как рассказал директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Мукаш Серикулы, страны договорились провести встречу в Нур-Султане в октябре. Он также подчеркнул, что Россия, Иран и Турция являются гарантами астанинского процесса по Сирии.
Очередной раунд переговоров высокого уровня «астанинского формата» стартовал в четверг в столице Казахстана Нур-Султане. Впервые в переговорах приняли участие представители Ирака и Ливана, получившие статус наблюдателей «Астаны» на предыдущем раунде переговоров в апреле.
Ранее сообщалось, что Токаев официально вступил в должность президента Казахстана.