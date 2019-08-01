Украинские СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан покинет свою должность, передает телеканал «112 Украина», ссылаясь на источник в офисе украинского президента.

По имеющимся данным, он написал заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию.

Богдан вступил на пост главы офиса президента 21 мая. Информацию об отставке СМИ сам он пока не комментирует.

Уточняется, что после увольнения господин Богдан выйдет на должность председателя Высшего совета правосудия или на место первого помощника президента.

Ранее украинский генерал ответил на требование Зеленского уйти в отставку.