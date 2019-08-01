Республиканцы хотят русского вмешательства в выборы президента, заявил сенатор США

Лидер демокартов в сенате США Чак Шумер высказал свою позицию по поводу республиканцев и предстоящих в 2020 году президентских выборов. Об этом передает Sirius XM.

Шумер считает, что сенатор Митч Макконнелл и республиканцы хотят, чтобы русские вмешались в следующие президентские выборы.

По его словам, данные представители сената думают, что это поможет им выиграть.

«Мюллер дал понять, что русские хотят, чтобы Трамп победил», — добавляет Шумер во время эфира, говоря при этом о том, что республиканцы хотят заблокировать законопроекты, призванные обеспечить безопасность выборов.

Ранее Чак Шумер предложил предупредить правительство России о недопустимости «вмешательства» в американские выборы.