СМИ: Порошенко попросил США о помощи с уголовными делами

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Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к лоббистским компаниям США, чтобы защититься от уголовных дел. Об этом сообщает «Вести Украина».

По словам источников, наметились изменения в отношении ситуации с уголовными делами, связанными с политиком. Теперь в его окружении понимают, что его уголовное преследование может иметь последствия, и воспринимают происходящее в Государственном бюро расследований серьезно.

«Можно, например, ждать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста», — сказал источник.

Издание полагает, что Порошенко попросил американскую сторону о помощи, находясь в Стамбуле.

Ранее в Госбюро расследований Украины заявили, что бывший президент Украины Петр Порошенко фигурирует в 11 открытых ведомством производствах.