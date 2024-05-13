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Спутники Starlink не пострадали от геомагнитной бури

SpaceX: спутники Starlink не пострадали от геомагнитной бури

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SpaceX

Компания SpaceX, оператор глобальной спутниковой системы связи Starlink, подтвердила успешное преодоление геомагнитной бури своими спутниками. Илон Маск, основатель SpaceX, сообщил о том, что все спутники Starlink находятся в рабочем состоянии, несмотря на давление, вызванное бурей в социальной сети Х.

Начавшаяся 10 мая сильная магнитная буря достигла экстремального уровня мощности G5 ночью 11 мая, впервые зафиксированного с 2005 года после серии солнечных вспышек.

Starlink разрабатывается SpaceX с целью обеспечения доступа к интернету по всему миру через развертывание большого количества небольших спутников весом до 500 кг на околоземной орбите.

До этого ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН поделились прогнозами о возможных последствиях сильных магнитных бурь.

По их данным, космические аппараты на орбите Земли также подвержены риску. Их системы навигации и ориентации могут перестать функционировать. В случае сильных магнитных бурь даже трансформаторы могут быть повреждены.

Ранее Маск пожаловался на геомагнитную бурю.

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