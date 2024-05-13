Восемь БПЛА сбиты в Курской области

Власти Курской области сообщили, что сиёстема ПВО уничтожила восемь украинских БПЛА самолетного типа за текущую ночь. Об этом говорится в сообщении правительства региона в Telegram-канале.

«Этой ночью восемь украинских БПЛА самолетного типа сбиты в Курской области. Благодарим бойцов ПВО за службу», — уточнили власти.

Также недавно два мощных взрыва произошли в Белгороде.

До этого подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. В подъезде располагалось 40 квартир. До сих пор сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии. Спасти удалось не всех.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.