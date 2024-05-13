Генпрокурор РФ обвинил Канаду в обелении преступлений нацистов

Нежелание властей Канады выдать России нациста, которого обвиняют в геноциде мирных граждан, Ярослава Гунько, говорит о том, что Оттава на высшем уровне обеляет зверства нацистов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

«Мало того, что отказывают нам в выдаче, но и сами судить не хотят. Даже пальцем не погрозили. Тотальное обеление преступлений нацистов на государственном уровне», — подчеркнул он.

Генеральный прокурор России добавил, что соответствующая позиция властей Канады грубо нарушает принцип неотвратимости наказания за ряд преступлений: против мира, человечности, военных преступлений.

Россия в феврале передавала Канаде запрос на выдачу Гунько, но получила отказ. Канадская сторона сослалась на отсутствие договора об экстрадиции между двумя государствами.

В марте стало известно, что областной совет Тернопольской области Украины наградил украинского националиста, бывшего солдата дивизии СС «Галичина» Ярослава (Хунку) Гунько почетным знаком «За заслуги перед Тернопольщиной».

Ранее суд заочно арестовал украинского националиста Корчинского.