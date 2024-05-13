Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Байкале произошло землетрясение

В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 6,0

close
100%
Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в акватории озера Байкал. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Иркутской области.

Землетрясение произошло в 7:07 (2:07 мск) в акватории озера Байкал в 50 километрах от села Гремячинск, Ольхонский район.

Утром 11 мая землетрясение произошло в акватории Авачинского залива, расположенного у юго-восточного берега полуострова Камчатка. Сотрудники местного филиала геофизической службы РАН зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2. В то же время жители городов Петропавловск-Камчатский и Вилючинск ощутили землетрясение силой до четырех баллов.

До этого на побережье Чукотского моря произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 21 километра на территории городского округа Эгвекинот на Чукотке. Отмечается, что поблизости отсутствуют населенные пункты.

Также два землетрясения были зафиксированы возле Сахалина ночью и утром в субботу, 4 мая.

Ранее сообщалось, что сильный снегопад может привести к землетрясениям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами