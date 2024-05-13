На Байкале произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в акватории озера Байкал. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Иркутской области.

Землетрясение произошло в 7:07 (2:07 мск) в акватории озера Байкал в 50 километрах от села Гремячинск, Ольхонский район.

Утром 11 мая землетрясение произошло в акватории Авачинского залива, расположенного у юго-восточного берега полуострова Камчатка. Сотрудники местного филиала геофизической службы РАН зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2. В то же время жители городов Петропавловск-Камчатский и Вилючинск ощутили землетрясение силой до четырех баллов.

До этого на побережье Чукотского моря произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 21 километра на территории городского округа Эгвекинот на Чукотке. Отмечается, что поблизости отсутствуют населенные пункты.

Также два землетрясения были зафиксированы возле Сахалина ночью и утром в субботу, 4 мая.

Ранее сообщалось, что сильный снегопад может привести к землетрясениям.