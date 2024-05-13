Ивана Урганта исключили из программы концерта памяти Булата Окуджавы

Телеведущего и шоумена Ивана Урганта исключили из списка участников концерта «Заезжий музыкант» в Москве, посвященного столетию со дня рождения поэта Булата Окуджавы. Об этом сообщает Msk1.ru.

По данным портала, имя Урганта было удалено из афиши концерта за несколько дней до его проведения.

Мероприятие в память о барде состоялось 11 мая. Жена поэта Ольга Окуджава вышла на сцену перед началом концерта и извинилась за изменения в программе.

Причины изменений в программе организаторы не раскрыли.

13 марта Ургант сообщил, что вернулся в кино после трехлетнего перерыва. Он опубликовал афишу фильма «Во сне ты горько плакал». Это первое появление Урганта на телеэкранах с февраля 2022 года — после того, как передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир. Последним на сегодняшний момент фильмом, в котором он снялся, стала новогодняя комедия «Елки-8» (2021).

Ранее у Орбакайте отключилась фонограмма на концерте в Москве.