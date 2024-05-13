Великобритания препятствует воссоединению украинских беженцев с детьми

Министерство внутренних дел Великобритании сделало условием для пребывания украинцев в стране наличие спонсора-поручителя с британским гражданством, что может воспрепятствовать воссоединению украинцев с их детьми. Об этом пишет газета The Independent.

Отмечается, что украинцы Александра и Ярослав бежали с Украины в Британию в апреле 2022 года. Их дочь осталась на родине с бабашкой и дедушкой. Пара планировала забрать ребенка, когда устроится в Британии. Из-за изменения миграционного законодательства сотни украинцев будут разлучены со своими детьми.

В материале сказано, что изменения привели к тому, что украинцы могут остаться разлученными со своими близкими.

12 апреля сообщалось, что только треть украинских беженцев планируют вернуться домой после окончания боевых действий.

Министр внутренних дел немецкой земли Гессен Роман Посек сказал, что министерство внутренних дел Германии отказалось выдавать украинским гражданам альтернативные документы, чтобы предотвратить их призыв на военную службу.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что проблема украинских беженцев становится все более опасной для Европы и может перерасти в новый миграционный кризис.

Ранее сообщалось, что цыгане из Швейцарии покупают украинские паспорта, чтобы получить пособия.