Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто

Временно приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной ситуации на подходах к мосту.

Согласно опубликованному сообщению, автотранспорт временно не проходит через Крымский мост. Эта информация была дана в 04:56 по московскому времени.

Лиц, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников по транспортной безопасности.

12 мая российские силы ПВО сбили вражеский беспилотник над Крымом. До этого глава Крыма Сергей Аксенов во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным сказал, что поддержка военных, принимающих участие в СВО на Украине, является главной задачей для региона.

12 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты прикладывают все возможные усилия, чтобы ускорить поставки оружия Украине, в том числе для создания угрозы Крыму. Дипломат подчеркнул, что в Белом доме надеются на успехи Вооруженных сил Украины в удержании фронта «на востоке».

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.