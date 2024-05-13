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В ДОСААФ планируют вести системную подготовку военных запаса и добровольцев

ДОСААФ намерен ввести системную подготовку военных запаса и добровольцев

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Глава Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) генерал армии Александр Дворников заявил, что сейчас подготовка военнослужащих запаса проходит бессистемно, поэтому необходимо организовать ее с применением опыта специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Дворникова, необходимо объединить в единое целое нынешнюю бессистемную подготовку военнослужащих запаса. В единую систему нужно также включить и обучение добровольцев на СВО.

Генерал подчеркнул, что опыт, полученный на СВО, является бесценным. Поэтому знания и практические навыки СВО планируется использовать в разработке и внедрении учебных программ.

Дворников сообщил, что для подготовки военнослужащих запаса ДОСААФ намерен привлечь и максимально расширить число преподавателей и инструкторов, ранее принимавших участие в боевых действиях.

До этого сообщалось, что новым председателем ДОСААФ России стал бывший командующий Южным военным округом Дворников.

Ранее в Госдуме предложили организовать в России бесплатные курсы военной и медицинской подготовки.

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