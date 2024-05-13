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Депутат украинской Рады испугался назначения Белоусова министром обороны России

Депутат Рады Кучеренко назвал трагичным назначение Белоусова министром обороны

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Maxim Shemetov/Reuters

Депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко назвал трагичным для Киева назначение на должность министра обороны России Андрея Белоусова. Об этом депутат написал на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), комментируя пост экономиста Алексея Куща.

Кучеренко поблагодарил Куща за глубокий анализ деятельности Белоусова в качестве вице-премьера российского правительства и назвал его назначение на пост главы министерства обороны России трагичным событием для Украины.

До этого украинский экономист Кущ назвал предложение российского президента Владимира Путина о назначении Белоусова министром обороны очень плохими новостями для Киева.

12 мая председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне Андрей Картаполов заявил, что решение президента Путина о назначении Белоусова министром обороны говорит о том, что на сегодня на посту нужен именно такой человек.

Ранее Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова главой Минобороны РФ.

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