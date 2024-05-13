Депутат украинской Рады испугался назначения Белоусова министром обороны России

Депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко назвал трагичным для Киева назначение на должность министра обороны России Андрея Белоусова. Об этом депутат написал на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), комментируя пост экономиста Алексея Куща.

Кучеренко поблагодарил Куща за глубокий анализ деятельности Белоусова в качестве вице-премьера российского правительства и назвал его назначение на пост главы министерства обороны России трагичным событием для Украины.

До этого украинский экономист Кущ назвал предложение российского президента Владимира Путина о назначении Белоусова министром обороны очень плохими новостями для Киева.

12 мая председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне Андрей Картаполов заявил, что решение президента Путина о назначении Белоусова министром обороны говорит о том, что на сегодня на посту нужен именно такой человек.

Ранее Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова главой Минобороны РФ.