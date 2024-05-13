В Харькове произошла серия взрывов

Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает «Общественное».

Других подробностей произошедшего телеканал не приводит.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

До этого взрывы раздались ночью в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

Также назначенный украинскими властями глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале, что в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части региона поражена газораспределительная станция.

В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, включая город Херсон, — под контролем Украины.

Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины в Токаревке в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Также он сообщил, что российские военные нанесли удары по складам с боекомплектом ВСУ в Харькове и Харьковской области.

Ранее губернатор Херсонской области сообщил о внедрении сторонников РФ в ряды ВСУ.