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Российский военный заявил, что ВСУ под Часовым Яром все чаще избегают прямого боя

Оператор БПЛА «Барсик» заявил, что ВСУ под Часовым Яром все чаще избегают боя

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Станислав Красильников/РИА Новости

Украинская армия под Часовым Яром в ДНР все чаще уходит от прямых боестолкновений и отступает на заранее подготовленные оборонительные рубежи. Об этом со ссылкой на оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным «Барсик» сообщает РИА Новости.

По словам военного, за последнее время ближние бои стали большой редкостью. Под давлением российских войск украинские солдаты все чаще под прикрытием дымовой завесы с дронов отступают на новые оборонительные линии.

«Барсик» подчеркнул, что у Часова Яра наблюдаются весьма значительные перепады высот. Так, некоторые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся выше российских на 70-80 и даже на 100 метров. Это существенно осложняет продвижение вперед. Кроме того, из-за такого рельефа часто пропадает связь с находящимися в воздухе беспилотниками.

До этого сообщалось, что в ДОСААФ планируют ввести системную подготовку военных запаса и добровольцев.

Ранее ВС России взяли под контроль четыре населенных пункта в Харьковской области.

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