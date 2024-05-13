Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые перечислили возможные последствия магнитных бурь

Учеными РАН названы последствия магнитных бурь

close
100%
NOAA Ozone Watch

Ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН поделились прогнозами о возможных последствиях сильных магнитных бурь. Об этом пишет baikal24.ru.

В настоящее время на Земле наблюдается интенсивная буря, вызванная облаками солнечной плазмы.

Ученые отметили, что каждый человек может почувствовать негативное воздействие магнитной бури на свое самочувствие, однако последствия для каждого индивидуальны. Кроме того, бури могут вызывать проблемы со стабильностью напряжения в электросетях, нарушать работу энергосистем и приводить к отключению защитных систем.

Космические аппараты на орбите Земли также подвержены риску. Их системы навигации и ориентации могут перестать функционировать. В случае сильных магнитных бурь даже трансформаторы могут быть повреждены.

До этого сообщалось, что сильная магнитная буря 11 мая вызвала лишь незначительные сбои в работе электроэнергетической сети, системах связи и спутников.

Ранее жители российского региона наблюдали северное сияние.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами