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Отток капитала из России вырос за первый квартал 2024 года

«Известия»: чистый отток капитала из РФ вырос до $28 млрд за квартал

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Shutterstock

По данным ведущего эксперта института «Центр развития» Сергея Пухова, чистый отток капитала частного сектора (показывает, на сколько вывод денег из страны превышает их приток) увеличился в первом квартале 2024-го. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Пухов подчеркнул, что основная причина подобной тенденции — сложности с получением (в том числе задержка) экспортной валютной выручки.

Научный сотрудник Центра Россия-ОЭСР Президентской академии Кирилл Черновол добавил, что также на отток капитала влияет разделение крупных российских компаний.

До этого лидер крупнейшей оппозиционной партии ФРГ Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что Германия столкнулась с рекордными темпами оттока денежных средств из страны.

Минфин ФРГ признает наличие проблем в экономике. Так, в прошлом месяце глава ведомства Кристиан Линднер выразила беспокойство относительно роста ВВП страны, указав на необходимость структурных изменений.

Ранее экономист оценил прогноз Минэкономразвития по доллару.

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