Отток капитала из России вырос за первый квартал 2024 года

По данным ведущего эксперта института «Центр развития» Сергея Пухова, чистый отток капитала частного сектора (показывает, на сколько вывод денег из страны превышает их приток) увеличился в первом квартале 2024-го. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Пухов подчеркнул, что основная причина подобной тенденции — сложности с получением (в том числе задержка) экспортной валютной выручки.

Научный сотрудник Центра Россия-ОЭСР Президентской академии Кирилл Черновол добавил, что также на отток капитала влияет разделение крупных российских компаний.

До этого лидер крупнейшей оппозиционной партии ФРГ Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что Германия столкнулась с рекордными темпами оттока денежных средств из страны.

Минфин ФРГ признает наличие проблем в экономике. Так, в прошлом месяце глава ведомства Кристиан Линднер выразила беспокойство относительно роста ВВП страны, указав на необходимость структурных изменений.

Ранее экономист оценил прогноз Минэкономразвития по доллару.