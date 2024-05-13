Офицер ВСУ рассказал об отсутствии укреплений на линии под Харьковом

В Харьковской области нет укреплений и минных заграждений на первой линии обороны. Об этом заявил офицер ВСУ, слова которого передает издание «Страна.ua».

По его словам, это позволило военным российской армии «свободно войти» по всей линии границы. Он сказал, что отсутствие укрепления является следствием умышленного саботажа или «безумного воровства» властей.

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении.

До этого стало известно, что российские военные зашли в Волчанск после отступления нескольких подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

12 мая в Минобороны РФ заявили, что взяли под контроль еще четыре села в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Накануне ведомство сообщило, что ВС РФ заняли села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Главком ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка в Харьковской области на этой неделе существенно обострилась. А президент Украины Владимир Зеленский назвал «чрезвычайно сложной» ситуацию под Волчанском.

Ранее в Раде рассказали, что Россия готовит ВСУ «два котла».