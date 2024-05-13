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Британских военных предупредили, что дроны РФ могут похитить их данные

Times: британских военных предупредили о похищении дронами их данных

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Павел Лисицын/РИА Новости

На учениях НАТО в Эстонии британских военных предупредили о возможном кибершпионаже через российские дроны. Об этом пишет Times.

Подчеркивается, что российские беспилотники могут перехватывать личные данные с их телефонов. Издание сообщает, что для военнослужащих были введены строгие ограничения на использование интернета и связи.

По информации Times, вооружение для кибершпионажа включает сложные дроны с электроникой наблюдения и портативные телефонные антенны. Один из солдат воздушной эскадрильи британской армии отметил, что основные опасения связаны с возможной утечкой геолокационных данных и информации с мобильных устройств.

Для защиты персонала британские военные принимают меры, например, оставляют телефоны в жилых помещениях во время учений и операций. Также сообщается, что эстонских солдат заставляли прыгать в озеро во время операций, чтобы убедиться, что они не нарушают политику запрета на связь.

До этого британский эксперт Бронк рассказал о потерях ВСУ систем Patriot. Эксперт подчеркнул, что Patriot является чрезвычайным редким и нужным оружием, поэтому рискованно применять его для охоты за дешевыми и массовыми авиационными управляемыми корректируемыми бомбами.

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.

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