Работы на месте обрушения жилого дома в Белгороде завершены

В пресс-службе МЧС Российской Федерации заявили, что работы по разбору завалов частично рухнувшей многоэтажки в Белгороде завершены. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Там подчеркнули, что сотрудникам экстренных служб удалось спасти из-под завалов 17 человек.

«К сожалению, 15 человек погибли, они извлечены из-под завалов», — говорится в заявлении.

До этого папа Римский Франциск I выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Белгорода и осудил любые удары по гражданскому населению.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. В подъезде было 40 квартир. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии. Спасти удалось не всех.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее задержанный в Белгородской области признался, что планировал теракт в Валуйках.