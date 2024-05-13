Пенсии для неработающих пенсионеров с 2025 года будут индексировать дважды

Член комитета Государственной думы Российской Федерации по труду Светлана Бессараб заявила, что страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России будут индексироваться с 2025 года два раза в год. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, с 1 февраля 2025 года индексация произойдет на процент инфляции, а с 1 апреля — на процент доходов от инвестиционного портфеля.

Также с апреля будут индексироваться социальные пенсии.

До этого эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рассказала, что россияне могут накопить на вторую пенсию, однако озаботиться этим нужно заранее.

Чтобы получать вторую пенсию, необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) по одной из программ накоплений и вносить на свой пенсионный счет деньги. НПФ инвестирует средства своих клиентов и накапливает полученный доход, пояснила эксперт.

Также россиянам сообщили, что меньшая пенсия может быть из-за неучтенного в Социальном фонде стажа.

Ранее стало известно, что цифровой рубль протестируют в виде соцвыплат.