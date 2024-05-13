В S7 освоили ремонт самого популярного иностранного авиационного двигателя

Российский холдинг по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов S7 Technics освоил сложный тип капитального ремонта двигателя, который установлен на наиболее распространенных самолетах Airbus A320 и Boeing 737. Об этом со ссылкой на источники в трех авиакомпаниях сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

По словам собеседников издания, из-за введенных западных санкций у российских перевозчиков почти не имеется возможности вывезти технику на капитальный ремонт за границу. Раньше ряд категорий ремонта выполнялись в России, но самые сложные работы, которые связаны с восстановлением горячей части, не были освоены.

В настоящее время входящий в S7 Group холдинг S7 Technics может осуществлять наиболее сложный тип капитального ремонта авиационных двигателей CFM56-5B и 7B. Именно эти двигатели стоят на самых популярных самолетах Airbus A320 и Boeing 737. В частности, производится ремонт горячей части CFM56-5B и 7B.

До этого сообщалось, что ЕС ужесточит санкции в отношении полетов российских самолетов.

Ранее в Boeing столкнулись с производственными трудностями из-за санкций против РФ.