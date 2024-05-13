Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В S7 освоили ремонт самого популярного иностранного авиационного двигателя

«Ъ»: в S7 начали ремонтировать самый массовый иностранный авиационный двигатель

close
100%
РИА «Новости»

Российский холдинг по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов S7 Technics освоил сложный тип капитального ремонта двигателя, который установлен на наиболее распространенных самолетах Airbus A320 и Boeing 737. Об этом со ссылкой на источники в трех авиакомпаниях сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

По словам собеседников издания, из-за введенных западных санкций у российских перевозчиков почти не имеется возможности вывезти технику на капитальный ремонт за границу. Раньше ряд категорий ремонта выполнялись в России, но самые сложные работы, которые связаны с восстановлением горячей части, не были освоены.

В настоящее время входящий в S7 Group холдинг S7 Technics может осуществлять наиболее сложный тип капитального ремонта авиационных двигателей CFM56-5B и 7B. Именно эти двигатели стоят на самых популярных самолетах Airbus A320 и Boeing 737. В частности, производится ремонт горячей части CFM56-5B и 7B.

До этого сообщалось, что ЕС ужесточит санкции в отношении полетов российских самолетов.

Ранее в Boeing столкнулись с производственными трудностями из-за санкций против РФ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами