Опубликованы подробности оформления социальной пенсии

Социальная пенсия представляет собой выплату, осуществляемую за счет федерального бюджета и направленную на поддержку инвалидов, граждан, лишенных возможности трудиться, а также людей, не имеющих права на страховую пенсию по разным причинам. РБК пишет, как ее получить.

К кандидатам выдвигаются следующие условия: постоянное проживание на территории России (для иностранных граждан — не менее 15 лет), принадлежность к категории «нетрудоспособные граждане».

Граждане России, переехавшие жить за пределы страны, не имеют права на социальные выплаты.

Отличия социальной пенсии от страховой в том, что вторая выплачивается всем гражданам, накопившим пенсионные права в процессе трудовой деятельности. Размер страховой пенсии зависит от стажа и заработной платы.

Социальная пенсия предоставляется как форма государственной помощи людям, лишенным трудового стажа или нетрудоспособным по различным причинам, например, детям-инвалидам.

Назначение страховой пенсии по возрасту в 2024 году требует достижения пенсионного возраста: для женщин — 58 лет, для мужчин — 63 года. Социальную пенсию могут получать люди разных категорий с установленными возрастными ограничениями.

Формирование страховой пенсии основывается на накопленных пенсионных баллах, в то время как социальная пенсия устанавливается государством в фиксированной форме для нуждающихся людей.

Страховая пенсия формируется из страховых взносов, оплачиваемых работодателем или самим гражданином, в то время как социальная пенсия финансируется из государственного бюджета.

Дополнительные коэффициенты могут применяться к страховой пенсии при выходе на пенсию позже установленного срока, в то время как социальные пенсии могут включать районные коэффициенты для жителей регионов с тяжелыми климатическими условиями.

Ранее пенсии для неработающих пенсионеров с 2025 года собрались индексировать дважды.