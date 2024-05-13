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Работу морского транспорта в Севастополе временно приостановили

В Севастополе временно перестал работать морской транспорт

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Владимир Песня/РИА Новости

В департаменте транспорта Севастополя заявили, что в городе временно не работают катера и паромы. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении предупредили пассажиров, что морской транспорт временно не осуществляет движение.

До этого губернатор города Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов заявили, что в Севастополе не будут запускать праздничные салюты в честь Дня Победы.

Они объяснили, что такое решение связано с действием в городе высокого («желтого») уровня террористической опасности. Аксенов попросил крымчан отнестись к этому решению с пониманием.

«Уверен, что жители города-героя с пониманием отнесутся к этому решению», — заключил Развожаев.

В начале мая в Севастополе было временно приостановлено движение паромов.

28 марта дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщила, что рейд через Севастопольскую бухту перекрыт. Через 17 минут его открыли.

Ранее в Севастополе предупредили об учениях.

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