В Липецкой области после падения беспилотника загорелась электроподстанция

В Становлянском округе Липецкой области подавлены беспилотники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Он отметил, что жертв нет. Произошло возгорание на территории электроподстанции. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Утром 13 мая власти Липецкой области ввели режим воздушной опасности.

Через несколько минут после этого на территории Становлянского округа Липецкой области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

До этого в Белгородской области объявили ракетную опасность.

В мэрии предупредили местных жителей, что им по возможности следует остаться дома и не подходить к окнам.

Ранее в Раде рассказали, что Россия готовит ВСУ «два котла».