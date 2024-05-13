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«Мста-С» уничтожила украинский опорный пункт с засевшей в нем пехотой

Российская «Мста-С» уничтожила опорный пункт с засевшей в нем пехотой ВСУ

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Павел Лисицын/РИА Новости

152-мм самоходное орудие 2С19 «Мста-С» из состава войск группировки «Днепр» успешно уничтожило укрепленную позицию украинских вооруженных сил на правом берегу реки Днепр, где находилась украинская пехота. Об этом сообщили представители министерства обороны России в своем Telegram-канале.

Экипаж самоходного орудия «Мста-С» осуществил марш на огневую позицию, произвел прицеливание и нанес точный удар по опорному пункту, уничтожив в нем противника, как сообщили в ведомстве.

Кроме того, противотанковый комплекс «Фагот» успешно уничтожил блиндаж украинских вооруженных сил на направлении Донецка.

В начале мая российские военные уничтожили еще один американский танк в зоне СВО. Подразделения группировки «Центр» Вооруженных сил России уничтожили еще один танк Abrams американского производства в зоне специальной военной операции.

1 мая министр обороны РФ во время совещания в штабе Объединенной группировки войск заявил, что для поддержания необходимого темпа наступления российских войск в зоне проведения военной операции нужно увеличивать объемы и качество поставляемых вооружений.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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