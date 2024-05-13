В Тбилиси начали оттеснять участников митинга против закона об иноагентах

Сотрудники МВД Грузии начали оттеснять участников проходящего в Тбилиси митинга против законопроекта об иноагентах от здания парламента. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что время от времени возникают потасовки между митингующими и полицейскими, которые пытаются оттеснить демонстрантов от служебных входов парламента.

До этого в столице Грузии завершился митинг против законопроекта об иностранных агентах, который стал самой массовой акцией протеста за последний месяц.

В субботу вечером в Тбилиси граждане собрались в трех местах (площадь Первой республики, площадь Марджанишвили и у станции метро 300 Арагвинцев) и начали массовое шествие в сторону площади Европы. Демонстрация, собравшая несколько тысяч человек, была приурочена ко Дню Европы. Протестующих разогнал проливной дождь, который начался через несколько часов после начала шествия. Участники митинга начали расходиться, а организаторы пригласили людей выйти на улицы в воскресенье.

Ранее тысячи митингующих в Тбилиси заняли площадь Европы.