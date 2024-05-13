Представитель Верховной рады — депутат Евгений Шевченко — предупредил о том, что российские военные готовят одновременно два «котла» для украинских Вооруженных сил (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, атаки будут производиться с двух направлений, что соответствует стратегии действий России. Первый удар планируется через Белгородскую область в сторону Харькова и затем на Днепропетровск, второй — в направлении Донецка через Часов Яр.

Шевченко отметил, что выход подразделений к Днепропетровску с двух сторон является критическим моментом. Он указал: «Таким образом, они стремятся окружить наши две крупные группировки: на северо-востоке и востоке страны, а также на юге, создавая два «котла» одновременно».

Парламентарий предположил, что российские военные могут добиться важных успехов, если им удастся контролировать город и захватить мосты под огневым давлением. Он охарактеризовал сложившуюся ситуацию как опасную.

До этого генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении.

Ранее калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.