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В Раде рассказали, что Россия готовит ВСУ «два котла»

Депутат Рады Шевченко рассказал, что Россия готовит Украине два котла

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Представитель Верховной рады — депутат Евгений Шевченко — предупредил о том, что российские военные готовят одновременно два «котла» для украинских Вооруженных сил (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, атаки будут производиться с двух направлений, что соответствует стратегии действий России. Первый удар планируется через Белгородскую область в сторону Харькова и затем на Днепропетровск, второй — в направлении Донецка через Часов Яр.

Шевченко отметил, что выход подразделений к Днепропетровску с двух сторон является критическим моментом. Он указал: «Таким образом, они стремятся окружить наши две крупные группировки: на северо-востоке и востоке страны, а также на юге, создавая два «котла» одновременно».

Парламентарий предположил, что российские военные могут добиться важных успехов, если им удастся контролировать город и захватить мосты под огневым давлением. Он охарактеризовал сложившуюся ситуацию как опасную.

До этого генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении.

Ранее калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.

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