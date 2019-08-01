Глава МИД Ирана поблагодарил США за то, что сочли его угрозой

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Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф отреагировал на решение США ввести против него санкционные ограничения. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам министра, решение Вашингтона объясняется тем, что он является основным представителем Тегерана на мировой арене. Он заметил, что санкции не повлияют на него или членов его семьи из-за отсутствия собственности и интересов за пределами Ирана.

«Спасибо за то, что считаете меня большой угрозой своей повестке», — заявил Зариф.

Ранее власти США ввели санкции против главы Министерства иностранных дел Ирана Мохаммада Джавад Зарифа. Он был внесен в список лиц особой категории.