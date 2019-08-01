Глава МИД Ирана поблагодарил США за то, что сочли его угрозой
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф отреагировал на решение США ввести против него санкционные ограничения. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По словам министра, решение Вашингтона объясняется тем, что он является основным представителем Тегерана на мировой арене. Он заметил, что санкции не повлияют на него или членов его семьи из-за отсутствия собственности и интересов за пределами Ирана.
«Спасибо за то, что считаете меня большой угрозой своей повестке», — заявил Зариф.
Ранее власти США ввели санкции против главы Министерства иностранных дел Ирана Мохаммада Джавад Зарифа. Он был внесен в список лиц особой категории.