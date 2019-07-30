Плахотнюк отказался от мандата депутата

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Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк во время митинга сторонников партии... Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк во время митинга сторонников партии...
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк во время митинга сторонников партии...
Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости

Бывший лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк заявил, что отказывается от мандата депутата парламента. Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, он принял такое решение, потому что ему не хочется работать ни в одном из государственных институтов.

Он отметил, что не может выполнять свои обязанности на посту депутата, поэтому решил, что не имеет права занимать подобный пост.

Ранее олигарха Плахотнюка обвинили в контрабанде наркотиков в России.

Плахотнюк является бывшим депутатом и богатейшим бизнесменом Молдавии. В 2017 году его объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство.