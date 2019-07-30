Захарова назвала безумием идею украинского канала для «борьбы за умы»

Официальный представитель МВД России Мария Захарова прокомментировала в фейсбуке предложение замглавы офиса украинского лидера Кирилла Тимошенко о создании русскоязычного канала в стране.

По ее словам, создание такого канала при том, что в стране ограничено использование русского языка, является безумием.

Она пояснила, что власти Киева намерены создать русскоязычный канал, чтобы убедить людей, борющихся за право говорить по-русски на Украине, в их неправоте.

«Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский...разрешен только для частного общения и религиозных обрядов!», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что все это настолько безумно, что история больше напоминает библейскую притчу.

Ранее сообщалось, что команда украинского лидера Владимира Зеленского создаст телеканал на русском языке.

Также до этого стало известно, как Россия прокомментировала идею украинского канала для «борьбы за умы».