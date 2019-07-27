СМИ назвали главного претендента на пост премьера Украины

Украинские СМИ, опираясь на источники, назвали главного претендента на кресло будущего премьера страны. Об этом пишут «Известия».

По данным журналистов, это пост может занять, сместив действующего премьера Владимира Гройсмана, замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского — Алексей Гончарук.

Как отмечают СМИ, кандидатуру Гончарука в настоящее время очень серьезно рассматривают в администрации Зеленского.

Ранее сообщалось, что Гройсман поругался со сторонниками экс-лидера страны Петра Порошенко.