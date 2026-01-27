«Ценой разорения многих семей». Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России

Минфин предложил легализовать в России онлайн-казино. По данным «Ъ», если идею поддержат — это может приносить бюджету РФ 100 млрд руб. ежегодно. Букмекеры назвали инициативу позитивной, однако в Госдуме придерживаются другого мнения. Зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что легализация онлайн-казино может привести к разорению семей и личным трагедиям.

Глава российского министерства финансов Антон Силуанов предложил президенту РФ Владимиру Путин легализовать в стране онлайн-казино. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета «Коммерсантъ».

«Если идея будет поддержана, доходы бюджета могут составить 100 млрд руб. ежегодно. Оборот нелегального сегмента азартных игр в интернете оценивается более чем в 3 трлн руб. ежегодно», — говорится в материале.

Вопрос о легализации онлайн-казино ведомство предлагает рассмотреть при соблюдении ряда условий. В их числе: определение оператора организации распоряжением президента по предложению правительства РФ и закрепление для онлайн-казино механизма приема ставок через Единый центр учета переводов ставок по аналогии с букмекерами. Кроме этого, Минфин также предлагает ввести на него налог в размере не менее 30% от выручки (за вычетом выплаченных выигрышей), которые оператор должен будет отчислять ежемесячно, и ограничить возраст пользователей — не менее 21 года .

«Оператора онлайн-казино и ЕРАИ (ППК «Единый регулятор азартных игр». — «Газета.Ru») хотят наделить полномочиями по профилактике игровой зависимости. Тогда как Минфин совместно с «заинтересованными» федеральными органами исполнительной власти, ЦБ и ЕРАИ примут дополнительные меры по блокировке сайтов онлайн-казино, а также запрету переводов денежных средств в пользу их операторов», — отметило издание.

Букмекеры, с которыми поговорил «Ъ», назвали возможное появление легального онлайн-казино в России позитивным фактором. Президент БК «Лига ставок» Юрий Красовский отметил, что сегодня объем депозитов нелегальных онлайн-казино оценивается до $2 млрд в месяц .

«Это потеря целевых отчислений 2,25% от депозитов, то есть $600 млн в год, или около 50 млрд руб., которые могли бы направляться на развитие национального, детско-юношеского и массового спорта в России», — объяснил Красовский.

«Первый шаг к проституции»

Однако в Госдуме придерживаются другого мнения об инициативе Минфина. Депутат Евгений Марченко в беседе с НСН заявил, что отрицательно относится к предложению о легализации онлайн-казино.

«Мы не для того в начале 2000-х закрывали казино по всей стране, чтобы сейчас их по новой открывать, еще в онлайн-формате. <…> У нас немало людей, которые страдают лудоманией. <…> А если будет онлайн-казино, все смогут заходить и играть. Я считаю, что министру Силуанову лучше поискать иные источники дохода для бюджета, более безопасные для населения. Лучше подумать, как промышленность поднять и держать на должном уровне, чтобы они платили налоги и пополняли бюджет, чем предлагать такие сомнительные инициативы, касающиеся онлайн-казино», — пояснил парламентарий.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с «Газетой.Ru» также отметил, что пополнение бюджета от онлайн-казино может произойти «ценой разорения многих семей» и «множества личных трагедий». Он добавил, что идея Минфина — это «порочный, отчаянный и безжалостный шаг».

«Если мыслить в духе этой инициативы, то можно дойти и до легализации проституции и наркомании, как в некоторых странах Запада. С этого тоже можно собирать налоги, но ничего хорошего из этого ни в Германии, ни в Канаде не вышло. А если Минфину надо 100 млрд рублей, он может использовать неиспользуемые остатки на счетах бюджета, которых у него только вне ФНБ (Фонд национального благосостояния. — «Газета.Ru») — 5,2 трлн рублей, а в ФНБ — еще 4,4 трлн рублей», — добавил Делягин.