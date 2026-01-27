В России предоставят статус ветерана боевых действий некоторым добровольцам

В России предоставят статус ветерана боевых действий добровольцам, которые содействуют Росгвардии в отражении провокаций и вооруженных вторжений на границе. Это этом свидетельствует постановление правительства РФ, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Из документа следует, что изменения внесут в правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам, содействующим выполнению задач Росгвардии. Раньше для получения статуса нужно было принимать участие в выполнении задач на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

Согласно распоряжению, теперь право на получение статуса имеют граждане, которые участвовали в отражении вторжения на территорию России и в ходе провокаций на границе.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о зачислении периода пребывания в добровольческих формированиях в стаж при назначении пенсии некоторыми силовикам за выслугу лет. В документе говорится, что при назначении пенсий сотрудникам МВД, ФСИН, Росгвардии, ФССП в стаж засчитываются периоды пребывания в добровольческих формированиях.

Ранее Путин назвал поддержку россиянами участников СВО основой успехов на поле боя.