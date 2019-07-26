Трамп и Джонсон впервые поговорили по телефону

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что политики обсудили напряженную ситуацию в Иране, а также значимые положения торговых отношений между странами.

Уточняется, что они договорились о встрече. Встреча Трампа и Джонсона должна пройти на саммите G20, который состоится в августе во Франции.

Кроме того, президент США поздравил нового премьер-министра Великобритании с назначением на должность и назвал его своим другом.

Ранее сообщалось, как Трамп обрадовался победе Джонсона.