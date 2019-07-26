Трамп и Джонсон впервые поговорили по телефону
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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что политики обсудили напряженную ситуацию в Иране, а также значимые положения торговых отношений между странами.
Уточняется, что они договорились о встрече. Встреча Трампа и Джонсона должна пройти на саммите G20, который состоится в августе во Франции.
Кроме того, президент США поздравил нового премьер-министра Великобритании с назначением на должность и назвал его своим другом.
Ранее сообщалось, как Трамп обрадовался победе Джонсона.