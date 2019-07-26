«Хорватский сценарий» хотят ввести в Донбасе

Посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил «освободить» Донбасс по так называемому «хорватскому сценарию», сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что инициатива основана на введении в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований, а также разоружение народной милиции.

По мнению дипломата, такой шаг позволит решить вопрос выборов на неподконтрольной Киеву территории. Он убежден в том, что только миротворцы из других государств смогут справиться с задачей организации выборов в регионе.

Ранее на Украине сорвали перемирие.