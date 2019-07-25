Президент Туркменистана впервые появился на публике после слухов о сметри

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов впервые появился на публике после распространившихся слухов о его смерти. Об этом сообщает «Фергана».

Отмечается, что на опубликованном в YouTube видео туркменский президент рассматривает проекты по застройке столицы — Ашхабада — которые ему представил глава столичной администрации Шамухаммет Дурдылыев.

Уточняется, что Бердымухамедов также высказался о недостатках остановок общественного транспорта.

Кроме того, президент Туркменистана поздравил с днем рождения президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Ранее СМИ сообщили, что Бердымухамедов скончался.