Президент Туркменистана впервые появился на публике после слухов о сметри
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов впервые появился на публике после распространившихся слухов о его смерти. Об этом сообщает «Фергана».
Отмечается, что на опубликованном в YouTube видео туркменский президент рассматривает проекты по застройке столицы — Ашхабада — которые ему представил глава столичной администрации Шамухаммет Дурдылыев.
Уточняется, что Бердымухамедов также высказался о недостатках остановок общественного транспорта.
Кроме того, президент Туркменистана поздравил с днем рождения президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Ранее СМИ сообщили, что Бердымухамедов скончался.