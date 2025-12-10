На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы самые популярные врачи, к которым россияне обращались в 2025 году

Терапевт и кардиолог оказались самыми востребованными врачами в 2025 году
dee karen/Shutterstock/FOTODOM

Самыми востребованными медицинскими специалистами в 2025 году стали терапевт, кардиолог и эндокринолог. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Европейском медицинском центре (ЕМС).

Кроме того, в премиум-сегменте медицинских услуг растет интерес к превентивной медицине. Пациенты все чаще стремятся не просто реагировать на симптомы, а активно заботиться о своем здоровье: регулярно отслеживать самочувствие, предотвращать заболевания и разрабатывать индивидуальные стратегии профилактики.

«Статистика 2025 года демонстрирует растущее внимание пациентов к превентивному подходу в вопросах здоровья. Неслучайно терапия остается лидирующим направлением: люди стали осознаннее относиться к своему здоровью и доверяют терапевту как первому специалисту, координирующему их медицинский маршрут. Клиенты понимают, что регулярные осмотры и ранние консультации позволяют предотвратить серьезные заболевания. Такой тренд мы наблюдаем во всех специализациях: кардиологии, дерматологии, неврологии, эндокринологии», — заявила Розанна Гардашник, главный врач ЕМС.

Топ-5 востребованных медицинских специализаций по частоте обращений пациентов: терапия, кардиология, эндокринология, гинекология, ортопедия-травматология.

Несмотря на небольшой отрыв от топ-5, в число востребованных медицинских направлений также вошли офтальмология, неврология, дерматология, отоларингология и урология.

Согласно аналитическим данным, терапевт выступает в роли доверенного врача, к которому обращаются первым делом. Глубоко понимая волнения и запросы пациента, он направляет человека к профильным специалистам, когда это необходимо.

Среди наиболее востребованных медицинских услуг у женщин лидируют: гинекологические консультации; ультразвуковые исследования женского здоровья; консультации врача-офтальмолога; консультации невролога; цитологические исследования.

Мужчины чаще всего обращались за консультацией к таким специалистам, как: ортопед-травматолог; офтальмолог; врач общей практики; отоларинголог; уролог.

Онкологическое направление демонстрирует устойчивый ежегодный рост обращений на 15%. Пациенты прибегают к услуге второго мнения от врачей. В числе востребованных методов лечения — инновационные протоколы лучевой терапии, радиохирургия и направление тераностики, объединяющее диагностику и терапию онкозаболеваний.

Ранее россияне назвали самые пугающие медицинские процедуры.

