Россиян предупредили о снижении ставок по вкладам

Аналитик Васильев: средняя максимальная ставка по вкладам снизится до 15% в январе
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках снизится до 15% в январе 2026 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Мы ожидаем, что 19 декабря Банк России снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,0%. Одновременно регулятор может сохранить нейтральный сигнал, указав, что денежно-кредитная политика продолжит смягчаться в 2026 году. В результате ставки по депозитам могут вновь начать постепенно снижаться. Индикатор ЦБ по максимальной процентной ставке десяти крупнейших банков, вероятно, окажется около 15% или даже ниже в начале 2026 года», — отметил Васильев.

По его словам, открытие депозита и сейчас, и в январе 2026 года является хорошим вариантом для тех, кто хочет получить значимую безрисковую доходность. При этом рынок облигаций может быть более привлекательным в цикле снижения ключевой ставки, предупредил аналитик.

По данным ЦБ, в настоящее время средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 российских банков равна 15,6%.

Ранее стало известно, сколько можно заработать на среднем вкладе.

