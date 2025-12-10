На Камчатке реанимобиль застрял на заснеженной дороге и попал на видео

Amur Mash: реанимобиль застрял на заснеженной дороге в Петропавловске-Камчатском

Машина скорой помощи застряла на заснеженной дороге в Петропавловске-Камчатском. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

На опубликованных кадрах видно, как реанимобиль «УАЗ» буксует на снежных заносах.

«Врачи спешили к пациенту на Циолковского, но не смогли выбраться из ловушки самостоятельно», — отмечается в сообщении.

По данным канала, местные жители расчищают снег и помогают скорой проехать.

9 декабря Камчатский край оказался под ударом мощного циклона. В Петропавловске-Камчатском с утра наблюдался коллапс на дорогах. Отмечается, что в сугробах застревают автобусы, поскольку техника не успевает чистить выпадающий снег, а люди вынуждены добираться до рабочих мест пешком.

Региональное управление МЧС сообщило об отмене занятий в школах Петропавловск-Камчатского городского округа для первой и второй смен из-за неблагоприятных погодных условий.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил о переводе краевых учреждений и организаций, за исключением служб жизнеобеспечения, на удаленный формат работы из-за непогоды.

Ранее в Петропавловске-Камчатском украшенную елку чуть не унесло ветром.