На Камчатке реанимобиль застрял на заснеженной дороге и попал на видео

Машина скорой помощи застряла на заснеженной дороге в Петропавловске-Камчатском. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
На опубликованных кадрах видно, как реанимобиль «УАЗ» буксует на снежных заносах.
«Врачи спешили к пациенту на Циолковского, но не смогли выбраться из ловушки самостоятельно», — отмечается в сообщении.
По данным канала, местные жители расчищают снег и помогают скорой проехать.
9 декабря Камчатский край оказался под ударом мощного циклона. В Петропавловске-Камчатском с утра наблюдался коллапс на дорогах. Отмечается, что в сугробах застревают автобусы, поскольку техника не успевает чистить выпадающий снег, а люди вынуждены добираться до рабочих мест пешком.
Региональное управление МЧС сообщило об отмене занятий в школах Петропавловск-Камчатского городского округа для первой и второй смен из-за неблагоприятных погодных условий.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил о переводе краевых учреждений и организаций, за исключением служб жизнеобеспечения, на удаленный формат работы из-за непогоды.
Ранее в Петропавловске-Камчатском украшенную елку чуть не унесло ветром.