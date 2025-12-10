Стало известно, сколько может зарабатывать московский Дед Мороз

Аниматор, играющий Деда Мороза в Москве, может зарабатывать до 150 тыс. рублей в месяц. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе hh.ru.

При этом зарплата столичной Снегурочки может достигать 120 тыс. рублей. Заработки достигают пика в последний день года, особенно вечером. Кроме того, выше ценится выезд в отдаленные районы или за город. Также увеличивают ценник авторские сценарии, сложные костюмы и дополнительное шоу с фокусами и экспериментами.

В материале отмечается, что наряду с работниками сферы искусства чаще всего роли Деда Мороза исполняют студенты. Так, в прошлом году почти половина Дедов Морозов была не старше 24 лет.

8 декабря Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга заявил, что всегда находится на связи со своими зарубежными коллегами-волшебниками.

До этого Дед Мороз из Великого Устюга прогулялся по Риму в рамках своего предновогоднего турне. Визит Деда Мороза был организован Русским домом в итальянской столице. При нем начал работать Музыкальный образовательный центр под патронатом Российской академии музыки имени Гнесиных. В нем работают выпускники музыкальных вузов России и Италии.

Ранее россиянам объяснили, как легально подработать Дедом Морозом.