На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США женщина обманула банки на миллионы долларов, выдавая себя за богатую наследницу

ФБР разыскивает 73-летнюю Мэри МакДоннелл за хищение $30 млн у банков
true
true
true
close
Cliff Owen/AP

Федеральное бюро расследований (ФБР) разыскивает 73-летнюю жительницу США Мэри Кэрол МакДоннелл, которая, предположительно, обманула несколько крупных финансовых учреждений на сумму почти $30 млн (2,3 млрд рублей). Об этом сообщает KTLA.

В агентстве рассказали, что МакДоннелл провернула несколько афер. Она выдавала себя за богатую наследницу семьи МакДоннелл, владеющей авиастроительной компанией McDonnell Aircraft.

Женщина заявляла о наличии у нее секретного трастового фонда в размере $80 млн (6,15 млрд рублей), к которому она сможет получить доступ в будущем. Это помогало МакДоннелл выманивать деньги у финансовых учреждений.

Эту схему раскрыли в 2018 году, тогда же выдали ордер на ее арест. Теперь ФБР обнародовало информацию о розыске преступницы, которая может скрываться на территории ОАЭ.

До этого США депортировали гражданина России Заира Сямиуллина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

По информации следствия, мужчина ввел в заблуждение знакомую женщину и предложил ей инвестировать деньги в якобы выгодные проекты, реализуемые в сфере производства пищевой продукции и пластиковых труб. В результате в период с 2010 по 2012 год женщина перевела злоумышленнику более 123 млн рублей. Получив средства, Сямиуллин скрылся. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее россиянка в парике обманула салон по аренде авто в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами