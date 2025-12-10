В США женщина обманула банки на миллионы долларов, выдавая себя за богатую наследницу

Федеральное бюро расследований (ФБР) разыскивает 73-летнюю жительницу США Мэри Кэрол МакДоннелл, которая, предположительно, обманула несколько крупных финансовых учреждений на сумму почти $30 млн (2,3 млрд рублей). Об этом сообщает KTLA.

В агентстве рассказали, что МакДоннелл провернула несколько афер. Она выдавала себя за богатую наследницу семьи МакДоннелл, владеющей авиастроительной компанией McDonnell Aircraft.

Женщина заявляла о наличии у нее секретного трастового фонда в размере $80 млн (6,15 млрд рублей), к которому она сможет получить доступ в будущем. Это помогало МакДоннелл выманивать деньги у финансовых учреждений.

Эту схему раскрыли в 2018 году, тогда же выдали ордер на ее арест. Теперь ФБР обнародовало информацию о розыске преступницы, которая может скрываться на территории ОАЭ.

До этого США депортировали гражданина России Заира Сямиуллина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

По информации следствия, мужчина ввел в заблуждение знакомую женщину и предложил ей инвестировать деньги в якобы выгодные проекты, реализуемые в сфере производства пищевой продукции и пластиковых труб. В результате в период с 2010 по 2012 год женщина перевела злоумышленнику более 123 млн рублей. Получив средства, Сямиуллин скрылся. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

