Матвиенко назвала выборы в Раду несоответствующими международным нормам

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала прошедшие на Украине выборы в Верховную раду. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик заявила, что выборы не соответствовали международным стандартам.

Она подчеркнула, что права голосовать были лишены миллионы украинских граждан из ДНР и ЛНР, находящихся в России.По мнению Матвиенко, Киев не решился включать их в список избирателей.

Спикер Совфеда подчеркнула, что наблюдатели от ПАСЕ, представители России в рамках миссии ПА ОБСЕ не были приглашены на выборы.

Выборы в Верховную раду прошли 21 июля.

Ранее сообщалось, что партия президента Украины Владимира Зеленского сохраняет лидерство после обработки более 90%.