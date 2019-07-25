О состоянии раненного дипломата из Белоруссии рассказали в МИДе страны

В министерстве иностранных дел Белоруссии рассказали о состоянии дипломата Александра Поганшева, который был ранен в Анкаре. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что советнику белорусского посольства в Турции провели экстренную операцию.

Уточняется, что операция прошла успешно.

Однако представители МИДа Белоруссии заявили, что состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что неизвестный ранил белорусского дипломата.