Джонсон подыскал должность для своего младшего брата

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Британский премьер Борис Джонсон нашел пост для своего младшего брата Джо Джонсона. Об этом сообщает Reuters.

В прошлом брат нового премьера Соединенного Королевства был замминистра транспорта. Борис Джонсон принял решение назначить его на пост заместителя министра по делам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии.

Ранее в Лондоне несколько сотен человек собрались недалеко от резиденции премьер-министра Британии на митинг против политики вступившего в должность Бориса Джонсона. Митингующие потребовали остановить Brexit, а также выразили недовольство тем, как был выбран новый премьер и его личными качествами.